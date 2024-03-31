Galatasaray'a art arda müjdeli haberler

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Galatasaray'a art arda müjdeli haberler
Milli arayı Antalya'da değerlendiren Galatasaray İstanbul'a döndü.

Milli arayı Antalya’da kamp yaparak geçiren Galatasaray, İstanbul’a döndü. Sarı kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün Florya’da yaptığı antrenman ile devam etti.

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Galatasaray’da milli takıma katılmaları nedeniyle Antalya’ya gitmeyen Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılıların İstanbul’daki hazırlıklarına tüm oyuncular katıldı.

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Sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Davinson Sanchez’in yanı sıra devre arasında kadroya katılan Serge Aurier tamamen iyileşti. İki oyuncu da Galatasaray’ın bugün yaptığı antrenmana katıldı. Böylelikle Galatasaray’da sakat oyuncu kalmadı.

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