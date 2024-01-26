Galatasaray'a Başakşehir'den Dubois cevabı

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Galatasaray'a Başakşehir'den Dubois cevabı
Galatasaray; kiralık oyuncusu Dubois'i geri çağırmaya hazırlanırken, Başakşehir'in kararı belli oldu.

Sasha Boey'in; Bayern Münih'e transfer olma ihtimalinin güçlenmesi üzerine Galatasaray rotasını Başakşehir'e çevirmişti.
Sarı-Kırmızılılar; kiralık oyuncusu Dubois'i geri çağırmayı ciddi ciddi düşünüyor.
Buna karşılık Başakşehir de karşı plan hazırladı.
İstanbul ekibi; Leo Dubois'in kiralık sözleşmesini, transfer ücreti almadan iptal etmeyi düşünmüyor.
Başakşehir'in, Galatasaray'dan tazminat talep etmeye hazırlandığı öğrenildi.
Geçen sezon Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, bu sezon başında Başakşehir'e kiralanmıştı.
Fransız futbolcu, Başakşehir formasıyla 17 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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