Galatasaray'a bir şok daha. Eyvah eyvah

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye şok bir golle başlamıştı. Henüz dakikalar 4'ü gösterdiğinde Joel Monteiro kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi, Young Boys'u 1-0 öne geçirdi.

Oyunun devamında Galatasaray zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yaratsa da ilk yarının bitimine saniyeler kala şok bir gol daha yedi.

45+4. dakikada kalecinin degajında topu bir anda önünde bulan Joel Monteiro hem kendisinin hem de Young Boys'un ikinci golünü attı.

Galatasaray soyunma odasına 2-0 yenik girdi.