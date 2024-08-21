Galatasaray'a bir şok daha. Eyvah eyvah

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a bir şok daha. Eyvah eyvah

Galatasaray, Young Boys karşısında 2-0 geriye düştü. Büyük şok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye şok bir golle başlamıştı. Henüz dakikalar 4'ü gösterdiğinde Joel Monteiro kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi, Young Boys'u 1-0 öne geçirdi.

Oyunun devamında Galatasaray zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yaratsa da ilk yarının bitimine saniyeler kala şok bir gol daha yedi.

45+4. dakikada kalecinin degajında topu bir anda önünde bulan Joel Monteiro hem kendisinin hem de Young Boys'un ikinci golünü attı.

Galatasaray soyunma odasına 2-0 yenik girdi.

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