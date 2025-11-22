Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Rams Park’ta karşı karşıya geldi.

LEMINA VE SINGO SAKATLANDI

Mücadelenin 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Mario Lemina, oyuna devam edemedi. Ayrıca 40. dakikada Wilfried Singo da sakatlık yaşayarak kenara geldi.

SALLAİ KIRMIZI KART CEZALISI

Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray 3-2 galipken geliştirdiği atakta yapılan ortaya Roland Sallai topa ayakla müdahale etmek istedi. Sallai'nin kaldırdığa ayak Gençlerbirliği defans oyuncusunun kafasına geldi. VAR'ın müdahale ettiği pozisyon sonrası Macar futbolcu kırmızı kart gördü.

DERBİ ÖNCESİ KORKUTAN RAKAM

Galatasaray'da haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Lemina ile birlikte Singo halihazırda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün, Osimhen, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’ya katıldı. Ayrıca kart cezalısı olan Roland Sallai de Kadıköy'de olmayacak.

OKAN BURUK: 'SINGO'NUN SAKATLIĞI KÖTÜ GÖZÜKÜYOR'

Maçın ardından sakatlıklarla ilgili konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "Milli ara sonrası Singo’yu stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bek gidip gelmek zor oluyor. Stoper pozisyonu sağ bek kadar yıpratıcı olmuyor. Singo'nun durumu kötü gözüküyor. Lemina bir bölüm oynadı o şekilde. Onda ufak tefek böyle ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. Umarım salı gününe yetiştiririz.