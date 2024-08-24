Galatasaray'a FIFA kabusu kapıda

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray için uzaklardan şok edecek bir açıklama geldi.

FIFA TEHDİTİ

Sarı-kırmızılıların Derrick Köhn’ü transfer ettiği Hannover 96 Kulübü ödenmeyen taksitler nedeniyle Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet etmekle suçladı.

Alman basınının haberine göre, Galatasaray 4 milyon euroluk bonservis bedelinin 2.5 milyon eurosunu hala ödemedi.

YAPILANDIRMAK İSTİYORLAR

Haberde ayrıca yönetimin 2.5 milyon euroyu yapılandırmak için Alman ekibi ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.