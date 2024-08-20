Galatasaray'a gözdağı verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a gözdağı verdi

Galatasaray'ın rakibi Young Boys'un teknik patronu Patrick Rahmen yarınki maç için iddialı konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray’ı konuk edecek Young Boys’un teknik direktörü Patrick Rahmen, sahalarında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bern’deki Wankdorf Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Rahmen, İsviçre Ligi’ne iyi başlayamadıklarını ancak Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.

Rahmen, “Maça hazırız. Galatasaray’da yıldız futbolcular var. Bern’de Şampiyonlar Ligi’nde maç kazanabileceğimizi defalarca gösterdik. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve bunun mümkün olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Sakat oyuncularla ilgili soruya ise, “Şu anda bizimle olan oyunculara güveniyoruz. Takımımızda kalite var ve kendimize inanıyoruz. Güzel maçlar çıkaracağımıza inanıyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

Rahmen, Galatasaray’ın güçlü bir takım olduğunu ve hücumda yaratıcı futbolculara sahip olduğunu vurguladı. “Videoları izledik, analiz ettik. Kolay olmayacağını biliyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Kerem Demirbay’ı görmekten mutluyum, Hamburg’da tanışmıştık.” ifadelerini kullandı.

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