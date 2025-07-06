Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde Victor Osimhen engeli!

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Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde Victor Osimhen engeli!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için flaş bir engel çıktı. Sarı-kırmızılılar, öncelikli olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği için milli oyuncunun transferini şimdilik rafa kaldırdı.

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, bu başarının ardından Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Cimbom'da bu anlamda gündemde en çok öne çıkan isimler Victor Osimhen ve Hakan Çalhanoğlu olmuştu. Yönetimden, bu transferler için sürpriz bir karar çıktı.

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GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ASKIYA ALDI

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre; Galatasaray, Osimhen'in satın alınması adına daha fazla harcama yapmamak için Çalhanoğlu transferini durdurdu. Inter'in, Hakan için Galatasaray'dan en az 30 milyon euro talep ettiği bilirken, Napoli ise Osimhen için Cimbom'dan 75 milyon euro istiyor.

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