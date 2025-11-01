Udinese'de kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo gol yollarında performansını artırarak dikkatleri üzerine çekti.

JUVENTUS'TAN SONRA ATALANTA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ

Hafta içi Juventus karşısında fileleri havalandıran İtalyan yıldız Serie A'nın 10. haftasında bugün oynanan Atalanta karşılaşmasında da gollerine devam etti.

Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Atalanta ağlarını sarsan Zaniolo, toplamda gol sayısını da 4'e yükseltti.

GALATASARAY BONSERVİS GELİRİ BEKLİYOR

Galatasaray sezon başında satın opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gönderdiği 26 yaşındaki oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyordu.

GÖKGHAN İNLER'İN AÇIKLAMASINDAN SONRA GOLLERİ SIRALADI

Geçtiğimiz günlerde Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, opsiyonu kullanmalarında Zaniolo'nun performansını belirleyici olacağını söylemesinin ardından yıldız oyuncu üst üste attığı 2 golle yükselen bir form grafiği içerisine girdi.

ZANIOLO'NUN OPSİYON MADDESİ

Eğer Udinese satın alma opsiyonunu kullanırsa Galatasaray'a 10 milyon Euro veya 5 milyon Euro+Zaniolo'nun sonraki satışından yüzde 50 pay verecek.