Galatasaray'a Jelert piyangosu: İngiltere ve İspanyol ekipleri kapı çaldı

Galatasaray’ın büyük umutlarla Danimarka’nın Kopenhag kulübünden 9 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği sağ bek Elias Jelert, sarı kırmızılı formayla beklenen katkıyı sağlayamadı. 21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Performansından memnun olmayan teknik heyet ve yönetim, oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. İngiltere ve İspanya’dan gelen teklifler sonrası, Galatasaray yönetimi kararını verdi.

EVERTON VE İSPANYOL KULÜPLERİNDEN TEKLİF

Elias Jelert’e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton başta olmak üzere bazı İspanyol kulüplerinden teklif geldi. Oyuncunun temsilcisi Casper Grønn Spiele, İstanbul’a gelerek Galatasaray yönetimiyle yüz yüze görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Jelert’in devre arasında takımdan ayrılması gündeme geldi. Hem bonservis hem de kiralık formülleri masaya yatırıldı.

ZARARSIZ AYRILIK PLANI

Galatasaray, Jelert için gelen tekliflerin 9 milyon dolara yakın olması sebebiyle, bu transferden zarar etmeden çıkmayı hedefliyor. Yönetim, genç oyuncunun gelişimi açısından farklı bir ligde kendini göstermesinin daha sağlıklı olacağı görüşünde. Şu an için kiralık formülünün ön planda olduğu, ancak bonservisli bir ayrılığın da masada tutulduğu öğrenildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Kopenhag’da gösterdiği başarılı performans sonrası Galatasaray’ın radarına giren Jelert, Türkiye’deki adaptasyon sürecinde zorlandı. Hem fiziksel hem de oyun yapısı açısından Süper Lig temposuna uyum sağlayamayan futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’un da rotasyonunda geri planda kaldı. Taraftarın da yoğun eleştirilerine maruz kalan genç sağ bek, Avrupa’ya dönüş hazırlığında.

YOL AYRIMI NETLEŞİYOR

Casper Gronn Spiele’in girişimleri sonrası Galatasaray yönetimi, Jelert için gelen teklifleri detaylıca incelemeye başladı. Kulüp, devre arası transfer döneminde Jelert ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu ayrılık, Galatasaray’ın genç oyuncu yatırımlarında yeni bir sayfa açacağı sinyalini de veriyor.