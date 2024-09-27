Galatasaray'a kötü haber: Juventus, Osimhen için Napoli'den cevap bekliyor!

Juventus, Napoli’nin Victor Osimhen için belirlediği transfer bedelini düşürmesi durumunda Nijeryalı forvete yönelmeyi planlıyor. Tuttosport'un haberine göre, eğer Napoli, Osimhen için istenen 90 milyon ile 100 milyon Euro arasındaki taleplerini azaltmazsa, Juventus'un başka alternatiflere yönelmesi muhtemel.

Osimhen, bu ayın başlarında Galatasaray'a kiralanması için görüşmelere başlamıştı. Napoli ile geçirdiği zaman, yaz transfer döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle sıkıntılı geçti. Paris Saint-Germain, Chelsea ve Suudi Arabistan kulüpleri de Osimhen için anlaşma sağlayamadı. Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak kadrosunda görmek istiyor, ancak Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis’in yüksek talepleri nedeniyle bu mümkün görünmüyor.

Juventus'un da Napoli’nin belirlediği yüksek ücreti ödemesi zor. Ancak bu bedelin biraz düşmesi durumunda, Juventus'un transferi gerçekleştirmesi mümkün olabilir. Özellikle Dusan Vlahovic’in iyi bir teklif ile takımdan ayrılması durumunda, bu durum transferi kolaylaştırabilir.

Napoli’nin Osimhen için 75 milyon Euro civarında bir ücret talep etmesi bekleniyor. Bu rakam, Al Ahli’nin en son transfer penceresinde yaptığı teklif ile örtüşüyor. Juventus'un spor direktörü Cristiano Giuntoli, Lille’in genç yeteneği Jonathan David’i de göz önünde bulunduruyor. David’in Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. AS Roma, Napoli ve AC Milan gibi kulüpler daha önce David'e ilgi göstermişti; ancak 25 milyon Euro'luk transfer ücreti ve 5 milyon Euro'luk maaş talepleri nedeniyle bu oyuncuya yönelmeyi bıraktılar.