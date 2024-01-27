Galatasaray'a Lincoln sürprizi. Yıllar sonra yeniden Florya'da

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Galatasaray'a Lincoln sürprizi. Yıllar sonra yeniden Florya'da
Gaziantep FK maçı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da eski futbolcusu Lincoln Florya'ya ziyarette bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 23. haftasında Pazartesi günü kendi evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve iki gruba ayrılan oyuncular 8’e 2 pas oyunuyla sürdü.

Okan Buruk’un çalıştırdığı idman, top kapma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı için son hazırlığını yarın yapacağı antrenmanla bitirecek.

Öte yandan bugünkü idmana Galatasaray’ın eski Brezilyalı oyuncusu Cassio Lincoln de katıldı. Okan Buruk ile sohbet eden Lincoln, idmanı saha kenarından izledi.

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