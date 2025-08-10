Galatasaray'a müjde! Cuesta'yı istediler

Galatasaray'ın kış transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ama beklediği performansı alamadığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'ya sürpriz bir talip çıktı.

Ge Globo'nun haberinde Brezilya ekibi Vasco de Gama, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Haberin detayında ilk temasların kurulduğu ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Spartak Moskova'nın da oyuncuyla ilgilendiği söylenirken Vasco’nun, savunma hattını güçlendirmek için bu transferi öncelik haline getirdiği belirtiliyor.

Cuesta sarı-kırmızılı formayla yalnızca 9 maçta mücadele etmişti.