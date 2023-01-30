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Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu

Galatasaray'ın İspanya ikinci lig takımlarından Granada'nın golcüsü Myrto Uzuni için görüşmelere başladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyuncunun menajeri Franci Bode Yeniçağ’a konuştu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 00:59
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Galatasaray'a Myrto Uzuni transferinden kötü haber

Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
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İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Süper Lig takımları transfer çalışmalarına. Yaşanan hareketli saatlerde transfer iddiaları ise ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Son olarak Galatasaray için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. İspanyol basınından Tiempo de Juego'da yer alan habere göre; İspanya İkinci Ligi (La Liga 2) ekiplerinden Granada'da bu sezon 22 lig maçında attığı 14 gol ile gol krallığı yarışında zirvede olan 27 yaşındaki Arnavut golcü Myrto Uzuni için Galatasaray devreye girdi.

İSPANYOL EKİBİ 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray’ın Myrto Uzuni için resmi görüşmelere başladığı ancak Granada’nın oyuncuyu takımda tutmak istediği için oyuncunun sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini masaya sürdüğü iddia edildi.

Uzuni ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Leeds United'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

MENAJERİ YENİÇAĞ'A KONUŞTU

Yaşanan gelişmelerin ardından Myrto Uzuni’nin menajeri Franci Bode Yeniçağ’a konuştu. Gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası hakkında soruları cevaplayan menajer Bode transferin gerçekleşmeyeceğini ve Myrto Uzuni’nin Granada’da kalacağını açıkladı.

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