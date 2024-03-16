Galatasaray'a sahasında büyük şok. Bunu hiç beklemiyorlardı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'u ağırladı.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi konuk ekip OGM Ormanspor 78-77'lik skorla kazanmayı başardı.
Sarı-Kırmızılı ekip bu sezonki 10. mağlubiyetini alırken, Ormanspor 19. kez kazandı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 77 - OGM Ormanspor: 78
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ziya Özorhon, Sertan Kırklar, Özkan Çağlayan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 12, McCovan 24, Meltem Yıldızhan 14, Hartley 10, Vanloo 7, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 3, Harrigan 5
OGM Ormanspor: Sutton 23, Gökşen Fitik 9, Dantas 11, Onyenwere 17, Esra Ural Topuz 8, Doğa Adıcan 3, Katanic 7, Banu Şimşek
1. Periyot: 23-17
Devre: 45-44
3. Periyot: 58-62
Beş faulle çıkan: 38.34 Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor)