Galatasaray'a sahasında büyük şok. Bunu hiç beklemiyorlardı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray'a sahasında büyük şok. Bunu hiç beklemiyorlardı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı; evinde OGM Ormanspor'a mağlup oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'u ağırladı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi konuk ekip OGM Ormanspor 78-77'lik skorla kazanmayı başardı.

Sarı-Kırmızılı ekip bu sezonki 10. mağlubiyetini alırken, Ormanspor 19. kez kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: 77 - OGM Ormanspor: 78
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ziya Özorhon, Sertan Kırklar, Özkan Çağlayan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 12, McCovan 24, Meltem Yıldızhan 14, Hartley 10, Vanloo 7, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 3, Harrigan 5
OGM Ormanspor: Sutton 23, Gökşen Fitik 9, Dantas 11, Onyenwere 17, Esra Ural Topuz 8, Doğa Adıcan 3, Katanic 7, Banu Şimşek
1. Periyot: 23-17
Devre: 45-44
3. Periyot: 58-62
Beş faulle çıkan: 38.34 Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor)

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