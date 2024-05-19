Galatasaray'a şampiyonluk engeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a şampiyonluk engeli
Galatasaray Fenerbahçe öncesi Sarı Lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler geldi.

Süper Lig'in 37. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşması öncesi heyecan dorukta.

RAMS Park'ta saat 19.00'da oynanacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Lider Galatasaray, haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'den 6 puan önde başlıyor.

Sarı Kırmızılılar şimdiye kadar oynadığı 36 maçta 32 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgiyle toplam 99 puan kazandı.

İkinci sırada yer alan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puan elde etti.

Maç öncesi Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler geldi.

Genç eldiven yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a bugün burada şampiyonluk yaşatmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İrfan şöyle devam etti: Buraya farklı bir noktada gelmek istiyorduk. Saha içinde ve saha dışında maruz kaldığımız olayları bütün Türkiye gördü zaten. Bugün biz kazanıp başımız dik bir şekilde evimize dönmek istiyoruz.

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