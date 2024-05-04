Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi müjde

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Ağrıları nedeniyle son iki idmanda yer almayan Dries Mertens takımla çalışmalara başladı.
Belçikalı yıldız Okan Buruk’un şans vermesi halinde Sivasspor maçında forma giyebilecek.
Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor mücadelesi yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
İlgili Haberler