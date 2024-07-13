Galatasaray'a Tete'den sonra bir şok daha

Şubat ayı başında Derrick Köhn, Hannover'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sportif direktör Marcus Mann, Süper Lig deviyle 3,5 milyon euro artı ikramiyeler ile bir transfer ücreti için pazarlık yaptı.

GALATASARAY ÖDEME YAPMADI

Ancak transfer parası henüz Hannover 96'ya ulaşmadı. Hannover 96'nın genel müdürü Martin Kind bunu doğrularken, “Galatasaray ödeme yapmadı, para hesabımızda yok. Hukuki işlem başlattık." dedi.

Bunun üzerine Hannover 96 yetkilileri avukatlarını çağırdı ve Galatasaray'ı yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

UEFA'ya da konu ile ilgili bilgi verildiği yazıldı.

DEĞERİNİ İKİYE KATLADI

Şu ana kadar Köhn transferi bir başarı öyküsü olarak değerlendirildi. Sol bek hemen normal bir oyuncu oldu ve 13 maça çıktı. Bu maçlarda bir gol atarken, iki asist yaptı.

Köhn sadece dört ayda piyasa değerini ikiye katlayarak 6 milyona çıkardı.

Ayrıca Köhn, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi oldu.

BAŞARILARI

Profesyonel kariyerine Hamburg U19 takımında başlayan Köhn, daha sonrasında Bayern Münih'in U19 takımına transfer oldu.

Daha sonrasında Bayern Münih II takımında forma giyen Köhn, U23 takımında da oynadı.

Ardından Willem II'ye transfer olan Köhn, Hannover 96 ile 2 sezon geçirdikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.

Alman futbolcu Bayern Münih II ile Almanya 4. Lig ve Almanya 3. Lig kupalarını kazandı.

Galatasaray ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı.

FIFA'DAN TETE İÇİN CEZA GELMİŞTİ

FIFA, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in yaptığı "haksız fesih" başvurusundan dolayı Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'ye 2 milyon 389 bin 776 avro ceza vermişti.