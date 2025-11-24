Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Belçika ekibi Union SG'yi Rams Park'ta konuk edecek.

CEZA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE GEÇERLİ OLACAK

Kritik maç öncesi Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA, milli yıldız Eren Elmalı'nın bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 gün hak mahrumiyeti cezasının Avrupa organizasyonlarında da geçerli olacağını sarı kırmızılı kulübe iletti.

EREN ELMALI TAKIMLA ÇALIŞMIŞTI

Eren Elmalı, kritik maç öncesi yapılan son antrenmanda o saate kadar UEFA'dan herhangi bir geri dönüş olmaması nedeniyle takımla birlikte çalışmıştı.