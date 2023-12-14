Galatasaray'a Zaniolo'dan güzel haber var

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Galatasaray'a Zaniolo'dan güzel haber var
Galatasaray'ın, Aston Villa'da kiralık oynayan futbolcusu Zaniolo, Zrinjski ağlarını sarstı, takımına Konferans Ligi'nde liderliği getirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu'nda İngiliz ekibi Aston Villa ile Bosna Hersek takımı Zrinjski karşı karşıya geldi.

Bijeli Brijeg Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Aston Villa'nın golünü 61. dakika Galatasaray'ın kiralık olarak İngiliz takımına gönderdiği Nicolo Zaniolo kaydetti. Nicolo Zaniolo, Aston Villa kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

Zrinjski'nin golünü ise 87. dakikada Malekinusic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 13 puanla gruptan lider çıkarken Zrinsjki 4 puanla elendi.

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