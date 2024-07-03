Galatasaray'da 42 yıl sonra ilk yaşandı. Flaş Batshuayi detayı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. 1982 yılından bu yana Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışan Sarı-Kırmızılılar tam 42 yıl sonra adres değiştirdi.

Başkan Dursun Özbek'in de takip ettiği antrenman dinamik ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas oyununun ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00 ve 17.30’da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'ın teklifini kabul edip 3 yıllık imza atan Michy Batshuayi de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Belçikalı golcü böylece sarı kırmızılı renklerle ilk kez görüntülenmiş oldu.

Bu arada antrenman öncesi 31. yaş gününü kutlayan Kerem Demirbay için pasta kesildi.