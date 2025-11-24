Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Union SG ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı son antrenmana tam 6 futbolcu katılmadı.

OSIMHEN SALONDA ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Lemina, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Wilfried Singo son idmanda yer almadı. Osimhen’in takımdan ayrı bireysel program kapsamında salonda çalıştığı belirtildi.

UEFA'DAN EREN ELMALI İÇİN OLUMSUZ BİR DÖNÜŞ OLMADI

Bahis cezası nedeniyle lig maçlarında forma giyemeyen Eren Elmalı konusunda ise UEFA’dan olumsuz bir dönüş olmaması, teknik heyetin elini rahatlattı. Milli sol bek, Union SG maçı hazırlıklarında takımla birlikte çalıştı.

GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Galatasaray, kritik mücadele öncesi kadro derinliğini zorlayan sakatlıklarla karşı karşıya olsa da hedefini galibiyet olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, Rams Park’ta taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisine devam etmek istiyor.