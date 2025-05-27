Galatasaray'da ayrılığı Ümit Davala duyurdu!

Ümit Davala, Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın gündemini Asist Analiz'de yorumladı. Tecrübeli futbol adamı, takımdan ayrılacağını düşündüğü ismi de açıkladı.

İşte Davala'nın sözlerinden öne çıkanlar;

Günay Güvenç'in gelecek sezon birinci kaleci olabileceğini söyleyen Davala, "Oynadığı maçlarda iyi kurtarışlar yaptı ve takımı ayakta tuttu. Tecrübeli bir kaleci. Tasarruf yapark birinci kaleci olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

XHAKA MI İLKAY MI?

Romulo için konuşulan 12-13 milyon euro seviyelerinin fazla olduğunu dile getiren Ümit Davala, "Daha düşük rakama olur ama o da soru işareti. Anadolu takımlarından büyük takımlara gelen futbolcular çok farklı olabilir. Bu paralara hiç gerekli bir transfer değil" şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan ile Xhaka arasında İlkay'ı tercih ettiğini belirten Davala, "Aralarında yaş farkı olmasına rağmen İlkay'dan yanayım. 1+1 yıllık sözleşme olabilir. 1-2 sene daha oynasın, bıraksın" sözlerini sarf etti.

KEREM DEMİRBAY İÇİN AYRILIK SÖZLERİ

Ümit Davala sezon sonunda Galatasaray'da beklediği ayrılığı da duyurdu.

Kerem Demirbay'ın Galatasaray'dan ayrılmasını beklediğini ifade eden Ümit Davala, "Kerem Demirbay bence sezon sonu kendisine bir takım bulacaktır. Gitmeyi düşünüyordur. Oynayacak bir takım arayacaktır" dedi.