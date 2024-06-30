Galatasaray'da başladı 2. lige gitti

Mustafa Kapı 2. ligde

2024-2025 futbol sezonu için TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarışacak olan Kastamonuspor, takımını genç ve yetenekli bir oyuncuyla takviye ettiğini açıkladı.

Kastamonuspor, Galatasaray'ın altyapısından çıkıp, Fransa'nın Lille takımında da top koşturmuş 21 yaşındaki Mustafa Kapı ile iki yıllık anlaşma sağlandığını bildirdi.

Kulübün yaptığı duyuruda, "Daha önceleri Galatasaray, Lille ve Adana Demirspor'da oynamış olan genç orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Mustafa Kapı'ya aramıza hoş geldin diyor ve yeni sezonda kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Mustafa Kapı en son Yukatel Adana Demirspor takımında oynuyordu.