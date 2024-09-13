Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu

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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transferin kapanmasına saatler kala forvet hattı için önemli bir transfer yaptı.

Gaziantep ekibi, Galatasaray'dan 24 yaşındaki santrafor Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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“HALİL DERVİŞOĞLU GAZİANTEP’TE”

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli forvet Halil Dervişoğlu transferi konusunda Galatasaray ve oyuncunun kendisi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Halil Dervişoğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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