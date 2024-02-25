Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Muslera krizi

Süper Lig’de önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisine çıkacak Galatasaray’da Muslera krizi yaşanıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Uruguaylı file bekçisi ve yönetim arasındaki görüşmeler tıkanma noktasına geldi.
Sarı-kırmızılılar Muslera’ya şuan ki maaşının yarısına 1 yıllık sözleşme önerirken yıldız kaleci 2 yıllık bir sözleşme ve aynı maaşı istiyor.
Taraflar arasındaki anlaşmazlık henüz çözülememişken Muslera’dan sürpriz bir hamle geldi.
37 yaşındaki kaleci ailesini İstanbul’dan gönderdi.
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