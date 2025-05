Galatasaray'da bir devir gözyaşlarıyla kapandı: Yüzde 100 söylüyorum

İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaşındaki kaleci, yarın Başakşehir karşısında Galatasaray'daki son maçını oynayacak. Uruguaylı kaleci, veda karşılaşması öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk konuşmayı Dursun Özbek yaptı. Özbek şunları söyledi: "Nando, en zor zamanlarda bile dik duran, sahadan kaçmayan, arkadaşlarına yardım eden çok değerli bir oyuncu. Kazandığımız başarılarda çok büyük payı var. Sahadaki performansı dışında efendiliğiyle de tüm ülkenin takdirini kazanmış bir sporcu. Muslera ile bir protokol imzaladık. Galatasaray'ın başarısı için bundan sonrasında da uluslararası seviyede çalışmalar yapacak."

Özbek'in ardından sözü Fernando Muslera aldı. "Yüzde 100 söylüyorum ki yarın son dakikalarımı oynayacağım. Son maçıma çıkacağım. 14 seneden sonra herkese teşekkür etmek istiyorum. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 yıl geçirdim. Tüm hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyen Uruguaylı eldiven konuşmasında gözyaşlarına engel olamadı. Muslera konuşmasına şöyle devam etti: "Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayatımın en doğru kararıydı buraya gelmek. Tek geldim. Ailemle birlikte dönüyorum. Başkanıma teşekkür etmek istiyorum, benim burada kalmam için bazı teklifleri kabul etmedi, kalmam için her şeyi yaptı. Başkandan ötesi. Okan Buruk'a, hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir insan. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu bize gösterdi. Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım ve Galatasaray da benim bir parçam olacak. 14 yıl boyunca karşılaştığım tüm rakip kulüpler, başkanlar ve futbolculara teşekkür ederim. Geldiğim andan bugüne kadar her anımda mutluluk verdi taraftarlarım. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bırakmayın, her zaman destek olun. Futbolu bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Fakat memleketime daha yakın bir yerde yapacağım. Türkiye benim ikinci ülkem. Galatasaray ile sportif anlamda bir işbirliğim olacak."

???? Muslera, Galatasaray taraftarına gözyaşlarıyla seslendi:



???? "İyi ve kötü günümde destek oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve her zaman yanında olun." pic.twitter.com/CfbJ6H34oh — AA SPOR (@aa_spor) May 29, 2025

Daha sonra Dursun Özbek ve Muslera basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, "ando yerine kim gelecek sorusu... Bu soruyu cevaplamak istemiyorum çünkü yarın maçımız var Muslera hala bizim kalecimiz. O buradayken doğru bulmuyorum bunu konuşmayı. Fernando Muslera'nın eksikliğini sahalarda hissedeceğiz ama Galatasaray'a hizmet etme seviyesinde devam edeceğiz. Bu iş birliğinin detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Mertens ve Muslera ile veda etmiyoruz. İkisinin de Galatasaray'a hizmet edeceklerini düşünüyorum. İkisiyle de etkinliklerimiz olacak, bunlar planlanıyor." diye konuştu.

"HEYKELİ HAK EDEN BAŞKALARI VAR, TAVSİYEM GÜNAY GÜVENÇ"

Konuşması sırasında kolundaki Türk bayrağı dövmesini gösteren Muslera ise şunları söyledi: Galatasaray'da unutamadığım iki an var. Birincisi Temmuz 2011'de sözleşme imzaladığım an, ikincisi de Türkiye'de Patricia hayatıma girdiği an. Bu milliyetçi ülkede bana gösterilen sevgi ve saygıdan çok mutlu oldum. Karşılıksız bir şekilde bunların yapılmasından mutluyum. Her sene buraya geri geleceğim. Görüşmeye devam edeceğiz. Galatasaray'da Avrupa kupası kazanamadım, bu içimde bir ukde. Oğlumun burada çok güzel anıları var, kutlamalarda o da duygulandı. Sonrasında çok güldük. Üç sene arka arkaya şampiyonluk hiç kolay değil. Bir dönem bitiyor. Başakşehir ile başladı ve Başakşehir ile bitecek. Keşke yarınki maçta sırtımda 25 numaralı formayla çıkabilsem. Ama sanırım bu imkansız bir şey. Benim heykelimin dikilmesi çok abartı olur. 2000 yılındaki takımın heykelinin dikilmesi lazım. Ben onlardan aşağıda kaldım, ne kadar kupa kazanmış olsam da. Galatasaray kalesini koruyabilecek en iyi kişi Günay Güvenç'tir."