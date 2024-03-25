Galatasaray'da büyük buluşma

Kaynak: AA
Galatasaray'da büyük buluşma
Sarı-Kırmızılı taraftarlar özel bir organizasyon sayesinde Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi.

Socios.com, Galatasaray Fan Token sahibi taraftarları sarı-kırmızılı futbol takımı ile bir araya getirdi.

Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın partneri ve dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcularla buluştu.

Teknik ekip ve futbolcularla sohbet etme, formalarını imzalatma fırsatını yakalayan taraftarlar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanı izledi. Taraftarlar, tezahüratlarla takımı destekledi.

Organizasyon, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek "Taraftar-futbolcu omuz omuza" mesajını verdi.

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