Galatasaray'da Çağlar Söyüncü depremi

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Galatasaray'da Çağlar Söyüncü depremi

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye ödediği yıllık 3 milyon Euro maaş Galatasaray'ın yıldızı Nelsson,'u kızdırdı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ortasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den satın aldı.

Sarı-lacivertli ekip, bu transfer için İspanyol kulübüne 8.5 milyon Euro ödeyecek ve oyuncuya yıllık 3 milyon Euro maaş bağlayacak.

NELSSON'UN MENAJERİ DEVREYE GİRDİ

Victor Nelsson'un menajeri, son iki sezonda Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda önemli rol oynayan Nelsson için zam talebinde bulundu.

Nelsson, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon Euro alıyor ve geçen sezon takımdan ayrılmak istemiş, ancak son anda kalmaya ikna edilmişti.

RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den transfer ettiği Gabriel Paulista'nın yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı bilgisi geldi.

Çağlar ve Gabriel'in alacakları ücretler, 17 milyon Euro piyasa değerine sahip olan ve Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'u rahatsız etti.

Nelsson'un menajeri aracılığıyla Sarı Kırmızılı yönetime mesaj gönderdiği ve üzretinde iyileştirme istediği ortaya çıktı.

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