Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi. Geri dönebilir

Angelino'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'ın, Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi. Geri dönebilir

Galatasaray ara transfer döneminde mutlaka sol bek takviyesi yapacak.
Angelino ve Kazımcan'dan istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk'un bu pozisyonu güçlendirmeleri gerektiğini yönetime bildirdi.
Habertürk'te yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılılar'ın yerli sol bek transferi için alternatiflerinden birinin de Eyüpspor'dan Caner Erkin.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, 1. Lig'de adeta yeniden doğdu. 11 maça da ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 4 de asist yaptı.
Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Caner Erkin, 2019-2010 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı.

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