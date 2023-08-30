Galatasaray'da ciddi sorunlar var: Ömer Üründül kara tablo çizdi

Spor yazarı Ömer Üründül'den Galatasaraylıları kızdıracak bir yorum geldi.

Galatasaray'da ciddi sorunlar var: Ömer Üründül kara tablo çizdi

Zalgiris ve Olimpija'yı saf dışı bırakan Galatasaray Molde'yi de geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

3 tur sonunda Devler Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'ın Molde karşısındaki oyununu eleştiren Ömer Üründül çarpıcı bir tespitte bulundu.

Üründül Sabah gazetesindeki yazısında Galatasaray'ın ciddi sorunları olduğunu açıkladı.

İşte Üründül'ün Galatasaray yorumu:

Ben her zaman yeri geldikçe şunu vurguluyorum; bilhassa bir başarı elde edildiğinde mutlaka abartılı yorumlar yerine gerçekler teşhis edilmeli.

Galatasaray, iki Molde maçında da kötü oynadı. Takım oyun açısından da fizik-kondisyon olarak da çok yetersizdi. Dün geceden bir örnek daha.

50 bin seyirci önünde 90 dakika açık oynayan bir rakip karşısında üretkenlik sağlayamıyorsan takımda ciddi saha içi sorunları var demektir.

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