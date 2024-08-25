Galatasaray'da deprem. Bir bu eksikti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Milyonların ekran başına kitleneceği mücadele 27 Ağustos Salı günü saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

10 milyonlarca Euro değerinde olan karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.

SANCHEZ YETİŞEMEYECEK

Serhan Türk'ün aktardığına göre, bir süredir sakatlığı devam eden Davinson Sanchez’in Young Boys’a maçına yetişmesi mümkün değil.

KARARINI VERDİ

Abdülkerim Bardakçı’nın da kart cezalısı olması nedeniyle eli güçleşen Okan Buruk stoper ikilisi için kararını verdi.

Deneyimli teknik adamın stoper ikilisi olarak Kaan Ayhan ve Victor Nelsson’a görev vermesi bekleniyor.

Buruk ayrıca Jelert’i sol bek Barış Alper Yılmaz’a ise sağ bekte görev vermeyi planlıyor.