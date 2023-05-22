Galatasaray'da Di Maria hareketliliği

İtalya ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Angel Di Maria'nın geleceğinin belirsizliği sürerken Galatasaray taraftarı heyecanlandı.

Galatasaray'da Di Maria hareketliliği

Juventus ile Di Maria arasında Nisan ayından bu yana olumlu giden yeni sözleşme görüşmelerinin tıkandığı ortaya çıktı.

İtalyan basının Arjantinli oyuncunun gelecek sezon İtalyan devinde oynamama ihtimali bulunduğu resmen yazdı.
Haziran ayında Juventus ile olan sözleşmesi sona erecek Di Maria, yeni sözleşme imzalamazsa Torino ekibinden bedelsiz olarak ayrılacak.
Arjantinli yıldız oyuncuya sezon başında Galatasaray'ın da ilgisi vardı ancak Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirememişti.

Sarı - Kırmızılıların bu gelişmeler üzerine yeniden harekete geçmesi bekleniyor.
Yıldız oyuncu bu sezon İtalyan ekibiyle 37 karşılaşmaya çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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