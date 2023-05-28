Galatasaray'da en zayıf halka belli oldu. Sezon sonunda gönderilecek

Yeni sezon planlamasını yapan Galatasaray'da gidecek oyuncuların isimleri netleşiyor.

Galatasaray'da en zayıf halka belli oldu. Sezon sonunda gönderilecek

Okan Buruk, sezon başında takıma katılan ve büyük bir sakatlık yaşayan Mathias Ross'u gelecek yıl takımda istemiyor.

Aalborg'dan 1.75 milyon euro'ya transfer edilen ve ağır bir sakatlık geçiren Mathias Ross beklentilerin altında kaldı.
Sabah'ın haberine göre sakatlığını atlatmasına rağmen kadroya giremeyen Danimarkalı stoperin gelecek sezon Süper Lig ekiplerinden birine kiralık olarak gönderilecek.

TARAFTAR BİLE TANIMIYOR!

22 yaşındaki Danimarkalı stoper bu sezon Galatasaray formasıyla Türkiye kupasında sadece 2 maç oynadı.

Ross, Sarı-Kırmızılıların, Ofspor'u 7-0 yendiği karşılaşmada bir gol attı.

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