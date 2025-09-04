Galatasaray'da İlkay Gündoğan sahaya indi

Galatasaray'ın Manchester City'den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu İlkay Gündoğan, sarı kırmızılı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer İlkay Gündoğan da ilk idmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bu arada yeni transfer İlkay Gündoğan da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

