Galatasaray’ı milli ara dönüşünde hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde son derece yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. Yaklaşan Afrika Kupası nedeniyle kadrosundan bazı önemli oyuncularını kaybetmeye hazırlanan sarı-kırmızılılara, bir şok da PFDK’dan geldi.

PFDK CEZASI VE AFRİKA KUPASI KAZIMCAN'IN ÖNÜNÜ AÇTI

PFDK’nın, bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı’ya Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası vermesi, sol bek pozisyonunda Okan Buruk'un elini zayıflattı.

Ismail Jakobs’un da Senegal Milli Takımı ile 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Kupası’na gitme ihtimalinin oldukça kuvvetli olması, teknik ekibin planlarını tamamen değiştirdi.

Bu gelişmelerin ardından gözler, bu sezon henüz süre alamayan Kazımcan Karataşa çevrildi. 22 yaşındaki sol bekin, beklenmedik şekilde doğan bu fırsatla birlikte hem ligde hem de Avrupa fikstüründe forma giymesi bekleniyor.

SALLAI VE BARIŞ ALPER SOL BEKTE ALTERNATİF OLABİLİR

Okan Buruk’un, ihtiyaç halinde bu bölgede Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi alternatifleri de değerlendirebileceği ifade ediliyor. Ancak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının da eklendiği sıkışık takvim, geniş rotasyon kullanımını neredeyse zorunlu hale getiriyor.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla toplam 24 maçta görev yapan Kazımcan Karataş’ın, Eren Elmalı’nın aldığı cezanın ardından bu sezon ilk kez sahaya çıkması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

EREN ELMALI 7 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Eren Elmalı 45 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

Milli oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ve Monaco maçlarını kaçıracak.