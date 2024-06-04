Galatasaray'da kurulan kumpası açıkladı

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur yaptığı basın toplantısı ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın iç siyasetinin kendisi istemediğini ve yalnız bırakıldığını söyleyen Erden Timur "tutunacak dalım kalmadı" diyerek veda etti.

Taraftarlar tarafından çok sevilen Erden Timur'a yapılanlar pek çok sarı-kırmızılıyı çıldırtırken eski başkanlardan Burak Elmas'tan flaş bir açıklama geldi.

"İKİSİNİ DE YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Erden Timur'un yerinde gözü olan birçok kişinin olduğunu ifade eden Burak Elmas, "Erden Timur, son derece başarılı oldu. Erden Timur'un pozisyonunda gözü olan birçok kişi var içeride. Ben aynısını Okan Buruk için de düşünüyorum. 6-7 ay önce Okan Buruk ve Erden Timur'a destek çıkılması lazım demiştim. Okan Buruk'un da yerinde gözleri var. İkisini de yıkmaya çalışıyorlar. Okan Buruk'a sahip çıkılması gerek. Onu korumalıyız" sözlerini sarf etti.

"İTİBAR SUİKASTI OLDU"

Erden Timur'a itibar suikastı yapıldığını belirten Burak Elmas, "Erden Timur çok değerli bir Galatasaraylı. Çok fark yaratan bir yönetici. Fark yatacak yönetici bulursunuz ama insan bulamazsınız. Ona da itibar suikastı oldu. Bu insanlar maalesef içerdeler. Erden Timur, sosyal medyada ki troll ağının araştırılmasını istemişti. Bence bu Galatasaray'ın da incelenmesi lazım ve mahkemeye verilmeli. Hepimize bu troll ağlarını destekleyen isimler geliyor. İspat edemeden konuşmak doğru değil" dedi.