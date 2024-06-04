Galatasaray'da kurulan kumpası açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da kurulan kumpası açıkladı

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas Erden Timur'un açıklamalarını değerlendirdi.

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur yaptığı basın toplantısı ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın iç siyasetinin kendisi istemediğini ve yalnız bırakıldığını söyleyen Erden Timur "tutunacak dalım kalmadı" diyerek veda etti.

Taraftarlar tarafından çok sevilen Erden Timur'a yapılanlar pek çok sarı-kırmızılıyı çıldırtırken eski başkanlardan Burak Elmas'tan flaş bir açıklama geldi.

"İKİSİNİ DE YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Erden Timur'un yerinde gözü olan birçok kişinin olduğunu ifade eden Burak Elmas, "Erden Timur, son derece başarılı oldu. Erden Timur'un pozisyonunda gözü olan birçok kişi var içeride. Ben aynısını Okan Buruk için de düşünüyorum. 6-7 ay önce Okan Buruk ve Erden Timur'a destek çıkılması lazım demiştim. Okan Buruk'un da yerinde gözleri var. İkisini de yıkmaya çalışıyorlar. Okan Buruk'a sahip çıkılması gerek. Onu korumalıyız" sözlerini sarf etti.

"İTİBAR SUİKASTI OLDU"

Erden Timur'a itibar suikastı yapıldığını belirten Burak Elmas, "Erden Timur çok değerli bir Galatasaraylı. Çok fark yaratan bir yönetici. Fark yatacak yönetici bulursunuz ama insan bulamazsınız. Ona da itibar suikastı oldu. Bu insanlar maalesef içerdeler. Erden Timur, sosyal medyada ki troll ağının araştırılmasını istemişti. Bence bu Galatasaray'ın da incelenmesi lazım ve mahkemeye verilmeli. Hepimize bu troll ağlarını destekleyen isimler geliyor. İspat edemeden konuşmak doğru değil" dedi.

İlgili Haberler
Okan Buruk veda etti
Euro 2024'e katılan 24 takımın kadrosu
Son Haberler
İlkay Gündoğan'ın isyanı Spor
İlkay Gündoğan'ın isyanı
Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Flaş iddia üzerine jet hızıyla açıklama geldi Gündem
Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Flaş iddia üzerine jet hızıyla açıklama geldi
Çeşme açıklarında 57 göçmen kurtarıldı 41 göçmen yakalandı Yerel Haberler
Çeşme açıklarında 57 göçmen kurtarıldı 41 göçmen yakalandı
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü
Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu Yerel Haberler
Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu
Son dakika... TBMM'de milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu Gündem
Son dakika... TBMM'de milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu
Z kuşağı öğretmenden dikkat çeken çıkış: "Ben paramı alır giderim" Video
Z kuşağı öğretmenden dikkat çeken çıkış: "Ben paramı alır giderim"