Trendyol Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray’da, ökzellikle ilk iki sezonda taımın şampiyonluklarında önemli rol oynayan Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için kararını verdi.

MAURO ICARDI İLE SÖZLEŞME UZATMA KARARI

Sky Sports Almanya’da yer alan habere göre; Galatasaray Yönetimi Mauro Icardi’nin kalmasına karar verdi. Aslan'ın, Icardi ile sözleşme uzatma konusunda ilk görüşmeleri yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Ayrıca, Galatasaray’ın oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına izin vermeyeceği ifade edildi.