Trendyol Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray’da, ökzellikle ilk iki sezonda taımın şampiyonluklarında önemli rol oynayan Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için kararını verdi.

George Gardi'den Mauro Icardi'nin geleceği hakkında açıklama! Galatasaray taraftarlarına müjde de verdiGeorge Gardi'den Mauro Icardi'nin geleceği hakkında açıklama! Galatasaray taraftarlarına müjde de verdiSpor

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar çıktı! Herkes ters köşe oldu - Resim : 2

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu!Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu!Spor

MAURO ICARDI İLE SÖZLEŞME UZATMA KARARI

Sky Sports Almanya’da yer alan habere göre; Galatasaray Yönetimi Mauro Icardi’nin kalmasına karar verdi. Aslan'ın, Icardi ile sözleşme uzatma konusunda ilk görüşmeleri yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Ayrıca, Galatasaray’ın oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Spor
Juventus'ta Kenan Yıldız krizi! Bizzat İtalyanlar duyurduJuventus'ta Kenan Yıldız krizi! Bizzat İtalyanlar duyurduSpor
Victor Nelsson Galatasaray'a rest çekti!Victor Nelsson Galatasaray'a rest çekti!Spor