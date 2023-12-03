Galatasaray'da Ndombele elinde yemekle yakalandı. Sosyal medyada alay konusu oldu

Fazla kiloları ile eleştirilerin odağı haline gelen Ndombele Pendikspor mücadelesi sonrası elinde yemek paketiyle stattan ayrıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da Ndombele elinde yemekle yakalandı. Sosyal medyada alay konusu oldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Tottenham’dan kadrosuna kattığı Fransız orta saha Ndombele, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

FAZLA KİLOLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Fazla kiloları ve hamburger kaçamakları ile sosyal medyada gündem olan Ndombele, Pendikspor maçında kameralara verdiği görüntüyle yine futbolseverlerin diline dolandı.

MAÇ ÖNCESİ YAPTIKLARI GÜNDEM OLDU
Pendikspor mücadelesi öncesinde takımlar sahaya çıkmadan yedek kulübesine doğru yürürken parmaklarıyla dişlerini karıştıran Ndombele, dalga konusu oldu.

Galatasaraylı taraftarlar, fazla kiloları ve performansıyla eleştirdikleri Ndombele hakkında soysal medyada bir çok yorum yaptı.

ELİNDE YEMEK PAKETİYLE YAKALANDI
Bununla da yetinmeyen yıldız futbolcu, maç sonunda stadyumdan çıkarken elinde yemek paketiyle görüntülendi.

PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 10 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha, gol katkısı yapamadı.

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