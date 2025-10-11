Liverpool ve Beşiktaş maçlarında üstün performansıyla Galatasaray'da sahanın en iyi oyuncularından biri olan Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'nın kampına katılamamıştı.

ISMAIL JAKOBS'TAN GÜZEL HABER

Okan Buruk'un planları arasında kritik role sahip olan ve deneyimli teknik adamın özellikle savunma katkısından faydalanmak için Şampiyonlar Ligi maçlarında kullanmak istediği Ismail Jakobs'tan güzel haber geldi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞECEK

Tedavisi devam eden 26 yaşındaki sol bekin milli ara sonrasında forma giymeye hazır olacağı ve görev verilmesi halinde Başakşehir maçında oynayabileceği öğrenildi.