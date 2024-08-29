Galatasaray'da olağanüstü karar. Tarih açıklandı

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın ortaya attığı Galatasaray'da karaborsada bilet satıldığı iddialarının yankıları devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanırken, yönetim kurulu üyesi Ali Yüce istifa etmişti. Ardından "acil" koduyla Dursun Özbek başkanlığında toplanan Galatasaray Yönetimi, bağımsız denetleme kurulunun konu ile ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Karaborsa bilet iddiaları konusunda Galatasaray Divan Kurulu da harekete geçti.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün sezonluk bilet satış ve devir işlemleri konusundaki usulsüzlük iddialarını görüşmek üzere 5 Eylül Perşembe günü RAMS Park'ta olağanüstü toplantı yapacaklarını duyurdu.

Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda saat 17.00'da başlayacak toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.