Galatasaray'da Rizespor maçı öncesi Barış Alper Yılmaz kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Rizespor maçı öncesi Barış Alper Yılmaz kararı!

NEOM’un astronomik teklifine rağmen Galatasaray’ın ayrılığa izin vermediği Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Rizespor karşılaşmasının da kadrosuna alınmadı.

NEOM’un teklifini değerlendirmek isteyen Barış Alper, sarı-kırmızılı yönetimden izin alamayınca antrenmanlara çıkmamıştı. Bu süreçte Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan milli futbolcu, daha sonra idmanlara dönse de tartışmalar son bulmadı.

OKAN BURUK’A AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

Yıldız futbolcu hafta içi yapılan görüşmede teknik direktör Okan Buruk’a bir kez daha takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Ancak bu çıkış sonrası Rizespor maçında da kadroya dahil edilmedi.

KEMERBURGAZ'DA BİREYSEL ÇALIŞTI

Milli oyuncunun bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel antrenman yaptığı belirtiliyor.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Barış Alper Yılmaz’ın geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetiminin nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

