Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi depremi

Brezilyalı yıldız için 18 milyon Euro bonservis ödenmesi, Alman kulübü Hannover 96'yı çılgına çevirdi ve sarı-kırmızılıları uluslararası müsabakalardan men etmekle tehdit ettiler.

BILD'de yer alan habere göre, Hannover 96, Galatasaray'ın bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödemesine şaşırdı.

Kulüpler arasında ödeme hedefini ertelemek veya yeni bir anlaşma yapmak gibi teklifler sunulduğu, ancak Hannover 96'nın bunları reddettiği belirtildi.

Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Galatasaray'ı yasal işlem başlatmakla tehdit etti ve FIFA'nın Galatasaray'a ödeme yapması gerektiğini söyleyeceğini iddia etti.

Ödeme yapılmaması durumunda uluslararası müsabakalardan men edilebileceği belirtildi. Derrick Köhn, şu ana kadar Galatasaray için 16 maça çıktı ve Beşiktaş'a karşı 90 dakika oynadı.

Gabriel Sara, Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek.

Yıldız oyuncu bu numarayı seçme sebebini, "Nişanlımla 20 Ağustos'ta kızımız olacağına inanıyoruz. Umarım olur. Bu da bir işaret gibi geldi" şeklinde açıkladı.