Galatasaray'da seçim bombası patladı. Ünal Aysal'ın anlaştığı yıldız ortaya çıktı

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Dursun Özbek ve Süheyl Batum başkanlık için yarışacak. Başkan adaylarından Süheyl Batum flaş bir hamle yaptı.

ÜNAL AYSAL İKNA ETTİ

Bilindiği gibi Süheyl Batum seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'nin başına eski başkanlardan Ünal Aysal'ın geçeceğini açıklamıştı. Sportif direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren Ünal Aysal'ın, Didier Drogba ile görüştüğü ortaya çıktı.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Fildişi Sahilli eski oyuncu ile yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı. Süheyl Batum'un seçimi kazanması halinde Galatasaray Sportif Direktörü Didier Drogba olacak.

DİDİER DROGBA KİMDİR?

Dünya futbolunun efsaneleri arasında gösterilen Didier Drogba; 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında Galatasaray forması giydi. 2 sezonda 53 resmi maça çıkan Fildişi Sahilli yıldız, 20 gol atma başarısı gösterdi. Didiğer Drogba, Sarı-Kırmızılı ekipte; birer kez Süper Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşadı.

Fransız ekibi Marsilya'da yıldızı parlayan Drogba uzun yıllar Chelsea'de forma giymiş ve adından söz ettirecek performanslar sergilemişti.