Galatasaray'da şok eden veda: 'Dayı' ayrılıyor! Kalması için bir ihtimal daha var

Performansında düşüş yaşadığı belirtilen Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Kerem Demirbay için süpriz bir iddia gündeme geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılabilir.
31 yaşındaki futbolcunun performansını yukarı çekmesinin takımda kalmasının tek yolu olduğu belirtildi. Aksi halde Kerem Demirbay ile yüksek ihtimalle yolların ayrılması bekleniyor.
Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 422 dakika süre aldı.
Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı yaptı.