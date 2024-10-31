Galatasaray'da şok eden veda: 'Dayı' ayrılıyor! Kalması için bir ihtimal daha var

Galatasaray'da 'Dayı' lakabıyla anılan Kerem Demirbay'ın performansının takımın yükselen formunu yakalayamadığı gerekçesiyle ayrılık iddialarına karıştı. 31 yaşındaki taraftarın sevgilisi haline gelmiş olan Kerem Demirbay'ın takımda kalmasını sağlayacak tek bir yol olduğu iddia ediliyor.