Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda. İmza atması an meselesi

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor...

Bir taraftan Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı ekip için bu kez de flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record, Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'ya imza atmaya hazırlandığını yazdı. Galatasaray ile Benfica'nın büyük oranda anlaştığı, Kerem'in de Portekiz devine gitmek istediği kaydedildi.

Benfica'nın bu transfer için Galatasaray'a 11 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında.

Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı.

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerm, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.