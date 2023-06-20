Galatasaray'da Uğurcan Çakır tamam sırada Abdülkadir Ömür var

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken "yılın transfer bombası" patlıyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır tamam sırada Abdülkadir Ömür var

Fanatik'in haberine göre Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır Galatasaray'la anlaştı.

Sarı kırmızılı kulübün Trabzonspor'a takas artı para teklif ettiği belirtildi. Bordo mavili kulübün takasa sıcak bakmaması üzerine pazarlıkların parasal olarak ilerlediği bildirildi.

Anlaşmanın sağlanması halinde Uğurcan Çakır'ın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Sarı kırmızılı kulübün Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü de transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Galatasaray, Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 4 milyon euro teklif etti. Bordo mavili kulübün ise 6 milyon euro istediği öğrenildi.

İki futbolcu için de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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