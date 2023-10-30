Galatasaray'da üyeler kazan kaldırdı. Acil toplantı istiyorlar

Fenerbahçe ile Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın Türkiye'ye alınması için Galatasaray Divan Kurulu üyeleri olağanüstü toplantı talebiyle imza topluyor.

Üyeler, “Bizlere Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizin sportif alandaki tarihin, en anlamlı ve sembolik kupası, ne güzel tesadüftür ki bu ülkenin en eski ve en büyük iki rakip kulübü arasında oynanarak daha da anlamlı hale gelecektir” denildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kupayı gelir elde etmek için Arabistan’da oynatmaya karar verdiği hatırlatılan dilekçede, "Bu durum bizleri olduğu gibi, sadece iki kulübe gönül vermiş olanları değil tüm spor severleri üzmüş ve geniş ölçekte bir tepkiye yol açmıştır. Hayatta her şey gelir değildir. Manevi değerlerin parasal ölçüsü yoktur” yazılı dilekçeyle resmen harekete geçti.

Üyeler ayrıca Fenerbahçe’nin yanı sıra diğer kulüplerle görüşülüp TFF’den kupayı Türkiye topraklarına alınması için yönetimin girişimde bulunmasını istedi.

Süper Kupa’nın öncelikle Ankara’da olmazsa da Türkiye’nin en büyük stadı olan İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynatılması talep edildi.

Bu iki seçeneğin olmaması halindeyse stat tercihini TFF’nin yapması istenildi.

METİN ÖZTÜRK DESTEK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında cumhuriyetin yüzü olan Galatasaray’ın Süper Kupa’yı Türkiye’de oynamasını istiyoruz.” diyerek resmi bir açıklama yapmıştı.