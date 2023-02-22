Manchester United'dan flaş Weghorst kararı. Galatasaray devrede

Beşiktaş'ın ligin 17. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçından sonra sözleşmesini feshedip İngiltere'nin Manchester United takımına giden Hollandalı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Football Insider'ın haberine göre Manchester United'da 10 maçta sadece 1 gol atabilen ve eleştiri toplayan Weghorst'la sezon sonunda yollar ayrılacak.

Teknik direktör Erik ten Hag'ın büyük umutlarla aldığı Weghorst'u gelecek sezon için kadroda düşünmediği de haberde yer aldı.

Bu arada Galatasaray'ın Weghorst için girişimde bulunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılıların Hollandalı futbolcuyu sezon sonunda bonservisiyle birlikte almayı hedeflediği iddia edildi.