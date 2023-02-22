22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'dan flaş Weghorst kararı. Galatasaray devrede

Manchester United'dan flaş Weghorst kararı. Galatasaray devrede

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a giden Wout Weghorst'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürüldü

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 19:40
Takip Et

Galatasaray'da Weghorst iddiası

Manchester United'dan flaş Weghorst kararı. Galatasaray devrede
+
Aa
-

Beşiktaş'ın ligin 17. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçından sonra sözleşmesini feshedip İngiltere'nin Manchester United takımına giden Hollandalı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Football Insider'ın haberine göre Manchester United'da 10 maçta sadece 1 gol atabilen ve eleştiri toplayan Weghorst'la sezon sonunda yollar ayrılacak.

Teknik direktör Erik ten Hag'ın büyük umutlarla aldığı Weghorst'u gelecek sezon için kadroda düşünmediği de haberde yer aldı.

Bu arada Galatasaray'ın Weghorst için girişimde bulunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılıların Hollandalı futbolcuyu sezon sonunda bonservisiyle birlikte almayı hedeflediği iddia edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
1
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
2
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
3
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
4
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
5
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
6
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Turhan Çömez Erdoğan'ın büyük korkusunu açıkladı
7
﻿Turhan Çömez Erdoğan'ın büyük korkusunu açıkladı
﻿Turhan Çömez Erdoğan'ın büyük korkusunu açıkladı
﻿Xavi eski hocası Pep Guardiola'yı övdü: O bir dahi
﻿Xavi eski hocası Pep Guardiola'yı övdü: O bir dahi
﻿Xavi eski hocası Pep Guardiola'yı övdü: O bir dahi
﻿Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
﻿Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
﻿Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
﻿Atsu'nun milli takım forması emekli oluyor. O numara artık verilmeyecek
﻿Atsu'nun milli takım forması emekli oluyor. O numara artık verilmeyecek
﻿Atsu'nun milli takım forması emekli oluyor. O numara artık verilmeyecek
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.