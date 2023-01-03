Dursun Özbek şimdi de işyerini satacak

Mecidiyeköy'de Galatasaray'a ait atıl bir şekilde bekleyen binayı, Leo Residences projesine çeviren Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, lansmanda 186 dairenin 134'ünü kulüp üyelerine sattı.

Sabah'ın haberine göre 1 milyar TL'yi kasasına koyacak olan sarı-kırmızılı kulüpte şimdi sıra Leo Residences projesinde yer alan işyerlerinin satışını geldi.

Ofis satışından da önemli bir gelir bekleyen Özbek yönetimi, interaktif ortamda muhtemel alıcılara dükkanlarla ilgili bilgi aktaracak.