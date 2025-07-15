Galatasaray'da yeni sorun: Morata ne olacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da yeni sorun: Morata ne olacak?

Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen Alvaro Morata'nın sarı kırmızılı takımdaki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Milan'dan kiralanan Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Takımdan ayrılmak istediği belirtilen ve Serie A ekibi Como ile anlaştığı iddia edilen İspanyol yıldız sarı kırmızılıların yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Oyuncunun durumuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Yağız Sabuncuoğlu, "Alvaro Morata kampa geliyor ama fikrinde hiçbir değişiklik olmadı. İstanbul'a gelişinin, yanlış okunmasını istemiyor ve Galatasaray'dan bir kez daha transferine izin verilmesini istedi" ifadelerini kullandı.

Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda Galatasaray'da çıktığı 16 maçta 7 gol attı, 3 de asist üretti.

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